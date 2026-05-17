Emilia-Romagna tra temporali violenti e neve sulle vette appenniniche

Da ameve.eu 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore, la regione Emilia-Romagna ha registrato condizioni meteorologiche estreme con temporali intensi che hanno interessato il Ravennate e altre zone. Contestualmente, sulle cime degli Appennini sono caduti quantitativi di neve insoliti per il mese di maggio, sorprendendo residenti e meteorologi. Le precipitazioni violente hanno causato danni e disagi, mentre la neve ha interessato le vette più alte, generando domande sulla loro origine e sui cambiamenti climatici in atto.

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? Domande chiave Come hanno fatto i temporali a colpire così duramente il Ravennate? Perché la neve è caduta sulle vette appenniniche a metà maggio? Quali zone della pianura rischiano ristagni idrici dopo i forti rovesci? Come si evolverà il fronte freddo nelle prossime ore in regione??? In Breve Temporali tra Lugo, Bagnacavallo, Massa Lombarda, Alfonsine, Argenta e Portomaggiore sabato 16 maggio. Neve fresca a 1500 metri tra Passo del Lupo e Lago della Ninfa. Precipitazioni nevose a Cerreto Lag . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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