I lavori all’aperto devono essere sospesi tra le 12:30 e le 16:00 a causa dell’afa. Settori interessati includono edilizia, agricoltura e lavori pubblici. Le aziende devono monitorare le previsioni meteorologiche per individuare i giorni di rischio e rispettare l’orario di stop. La normativa impone di interrompere le attività durante le ore più calde per tutelare la sicurezza dei lavoratori.

? Domande chiave Quali settori specifici devono interrompere le attività tra le 12:30 e le 16:00?. Come possono i datori di lavoro identificare i giorni di rischio?. Chi deve monitorare concretamente i livelli di pericolo termico?. Quali eccezioni permettono di continuare a lavorare durante le ore proibite?.? In Breve Divieto operativo dalle 12:30 alle 16:00 nei giorni di rischio climatico.. Misura valida per i settori agricolo, florovivaistico, edile e cave fino al 31 agosto 2026.. Monitoraggio obbligatorio tramite piattaforma Worklimate3.0 e app con geolocalizzazione per i datori di lavoro.. Eccezioni per servizi di pubblica utilità, protezione civile e salvaguardia della pubblica incolumità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Toscana: stop ai lavori all’aperto nelle ore più calde per l’afa

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