Caldo record verso lo stop ai lavori nelle ore più calde

Le autorità hanno deciso di sospendere i lavori all'aperto durante le ore più calde a causa di temperature record. Le temperature elevate già a maggio sollevano preoccupazioni per le prossime settimane, con possibili ondate di caldo intenso. La decisione riguarda principalmente attività che si svolgono in esterno, per tutelare la salute dei lavoratori. Le previsioni indicano che le temperature continueranno a salire, rendendo necessarie ulteriori misure di sicurezza.

“Questo caldo deve preoccuparci a livello generale, perché avere queste temperature già a maggio significa che possiamo davvero avere mesi molto caldi durante l’estate”. È il sindaco Matteo Lepore a lanciare l’allarme mentre Bologna affronta la prima vera ondata di calore del 2026, con. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

AI18yo student girl save 35yo CEO uncle, became his wife!

Notizie e thread social correlati

Caldo estremo nel Lazio, stop al lavoro all’aperto nelle ore più calde fino al 15 settembreCon l’arrivo di temperature elevate, la Regione Lazio ha deciso di sospendere le attività lavorative all’aperto durante le ore più calde fino al 15...

“Troppo caldo per lavorare”: sindacati chiedono lo stop ai cantieri nelle ore centraliI sindacati hanno chiesto alla Regione di fermare i cantieri tra le 11 e le 16, quando le temperature superano i 35°C.

Temi più discussi: Quasi 35°C a Londra. Il caldo record non molla l'Europa; cosa sta accadendo; Caldo record in arrivo: la prossima settimana previste punte di temperatura di 35 gradi; Scoppia il caldo in 12 città, domani bollino arancione dal ministero. Verso il picco mercoledì: a quanti gradi si arriva e quando finisce; Meteo, ondata di caldo e temperature record: oggi in Italia 12 città con bollino arancione.

Caldo record in arrivo, 72 ore roventi: città verso i 37 gradi GUARDA QUI: ift.tt/ImDh90u x.com

Caldo infernale sull’Europa: Londra sfiora i 35 gradi, Italia verso temperature recordL’anticiclone africano incendia mezza Europa: Piemonte e Lombardia verso i 37°C. Poi arrivano temporali violenti e grandine ... giornalelavoce.it

3BMETEO: caldo record su mezza Europa, sull’Italia il picco mercoledì, poi qualche forte temporaleEdoardo Ferrara di 3bmeteo.com: cadono record assoluti per maggio tra Francia e Inghilterra, 35°C a Londra. Punte di 35-36°C previsti anche in Italia, mentre per il Ponte del 2 giugno arriva qualche ... zeroventiquattro.it