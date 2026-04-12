Toscana allerta meteo | codice giallo per forti temporali domani

Un fronte di instabilità atmosferica sta portando un'allerta meteo in Toscana, con un codice giallo emesso per temporali intensi che interesseranno la zona centro-meridionale della regione e le isole. La giornata di lunedì 13 aprile sarà caratterizzata da forti precipitazioni e possibili rischi idrogeologici, a causa del passaggio di questo fronte meteorologico.

Un fronte di instabilità atmosferica sta per colpire la costa centro-meridionale della Toscana e le isole, portando temporali intensi e rischi idrogeologici nella giornata di lunedì 13 aprile. La circolazione depressionaria che si sta formando sul quadrante italiano interesserà inizialmente il litorale già dalla mattinata, per poi estendersi verso le zone interne nel corso del pomeriggio. La Sala operativa della Protezione Civile regionale ha già attivato un codice giallo, una misura precauzionale che segnala possibili fenomeni meteorologici violenti tra le ore 12:00 e la mezzanotte di domani. Il rischio principale riguarda la forza dei temporali, che potrebbero manifestarsi in modo improvviso e difficile da localizzare con precisione millimetrica, con particolare attenzione alle aree costiere e ai territori limitrofi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Toscana, allerta meteo: codice giallo per forti temporali domani Puglia, maltempo: domani allerta temporali, codice giallo per la parte centromeridionale della regione Protezione civile, previsioni meteonotizia in aggiornamento (immagine: tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile ) L'articolo Puglia, maltempo: domani allerta... Leggi anche: Meteo a Roma: allerta codice giallo per piogge e temporali News - Arriva il ciclone di Halloween 30/10/2025 #news #meteo #ciclonedihalloween #nubifragi #italia