In piazza si svolge una serata con musica dal vivo, piatti tipici e una festa eco-sostenibile. La cena prevede specialità locali, con piatti tradizionali come pasta fatta in casa e prodotti stagionali. Dopo la cena degli adulti, si esibiranno artisti locali, con musica dal vivo e intrattenimento. L’evento si svolge in un contesto di attenzione all’ambiente, con utilizzo di stoviglie biodegradabili e pratiche di riduzione degli sprechi.

? Punti chiave Quali piatti tipici comporranno il menù della cena in piazza?. Chi animerà la serata musicale dopo la cena degli adulti?. Come gestirà la Pro Loco l'impatto ambientale dell'evento?. Cosa prepareranno i bambini durante il pomeriggio in piazza?.? In Breve Bambini preparano bancarella frutta e limonata nel pomeriggio di sabato 13 giugno. Cena con porchetta, polenta, baccalà e arrosticini dalle ore 19.30. Musica dal vivo con il gruppo vincitore del Contest River Jame The Snakes. Uso esclusivo di materiali biodegradabili e raccolta differenziata in piazza. Sabato 13 giugno la Festa in Piazza a Torsa unisce musica, tradizioni culinarie e sostenibilità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torsa: musica, sapori tipici e festa eco-sostenibile in piazza

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Pizzica di Torchiarolo – Live @ Paesana Square Fest, Cocumola (9 agosto 2025)

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