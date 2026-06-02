Un sabato sera di festa in piazza a Torsa per piccoli e grandi
Sabato 13 giugno si svolge in piazza a Torsa la Festa organizzata dalla Pro Loco e dall’Unione associazioni torsesi. L’evento è dedicato a bambini e adulti e si svolge nella serata di sabato. La manifestazione prevede attività e intrattenimento per tutte le età. L’evento è promosso da associazioni locali e si svolge nella piazza principale del paese. È prevista la partecipazione di numerosi volontari e la presenza di spazi dedicati alle famiglie.
La Pro Loco di Torsa insieme all'Unione associazioni torsesi, organizza per sabato 13 giugno, la Festa in Piazza. Il primo appuntamento è per bambini, che aiuteranno a preparare la bancarella della limonata fresca e naturale e della frutta. Poi per tutta la serata ci sarà il truccabimbi. Per gli. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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