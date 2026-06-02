Un sabato sera di festa in piazza a Torsa per piccoli e grandi

Notizia in breve

Sabato 13 giugno si svolge in piazza a Torsa la Festa organizzata dalla Pro Loco e dall’Unione associazioni torsesi. L’evento è dedicato a bambini e adulti e si svolge nella serata di sabato. La manifestazione prevede attività e intrattenimento per tutte le età. L’evento è promosso da associazioni locali e si svolge nella piazza principale del paese. È prevista la partecipazione di numerosi volontari e la presenza di spazi dedicati alle famiglie.