A Montiano si svolge la tradizionale Sagra del Cinghiale il 2 e 3 maggio, con un programma che combina piatti tipici, musica dal vivo e passeggiate nei sentieri locali. L'evento richiama visitatori che desiderano assaporare specialità gastronomiche a base di cinghiale e partecipare a momenti di intrattenimento e attività all'aperto. La manifestazione si svolge nel centro del paese, coinvolgendo diverse realtà della zona.

? Cosa sapere Montiano ospita la Sagra del Cinghiale tra gastronomia, musica e trekking il 2 e 3 maggio.. L'evento valorizza le risorse del bosco e la tradizione dei cacciatori della collina cesenata.. Il weekend del 2 e 3 maggio porterà i sapori della collina cesenata tra le strade di Montiano, dove la Sagra del Cinghiale attende gli appassionati con un menù che celebra la tradizione locale. La festa, radicata nel territorio, vede la collaborazione diretta dei cacciatori della zona per garantire la qualità delle materie prime, dalla porchetta alle pappardelle al ragù. Il programma tra gastronomia, musica e sentieri. Sabato 2 maggio, la manifestazione inizierà alle ore 19 con l’apertura degli stand gastronomici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montiano celebra il cinghiale: tra sapori tipici, musica e trekking

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