Una squadra di seconda divisione ha vinto la finale di coppa portoghese battendo lo Sporting 2-1 dopo i tempi supplementari. La partita si è conclusa con il gol decisivo nei minuti di recupero, dopo che il punteggio era rimasto invariato 1-1 nei tempi regolamentari. La squadra di categoria inferiore ha segnato il gol della vittoria in un momento cruciale, portando a casa il trofeo per la prima volta nella sua storia.

? Punti chiave Come ha fatto una squadra di seconda divisione a battere lo Sporting?. Quali momenti chiave hanno deciso la finale nei tempi supplementari?. Perché il regolamento della Taça favorisce le squadre meno abbienti?. Come potrà la Torreense accedere alla Europa League dopo questo titolo?.? In Breve Zohi apre il punteggio, Suarez pareggia al 54°, Stopira segna al 113' su rigore.. Torreense accede alla Europa League dopo il terzo posto nella serie B.. Ultimo vincitore diverso dalle tre big risaliva al Boavista nel 2001.. Regolamento Taça prevede ingresso delle big ai trentaduesimi di finale in trasferta.. La Torreense vince la Taça di Portogallo sconfiggendo lo Sporting Lisbona al Jamor. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torreense batte lo Sporting e vince la Taça di Portogallo: è storia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Torreense histórico, Sporting arrasado: a análise à final da Taça de Portugal | TEMA DO DIA

Notizie e thread social correlati

Sporting Lisbona-Torreense (Coppa di Portogallo, 24-05-2026 ore 18:15): formazioni, quote, pronostici. Finale molto sbilanciataNella finale di Coppa di Portogallo, in programma il 24 maggio 2026 alle 18:15, lo Sporting Lisbona affronterà il Torreense.

Sporting Lisbona-Torreense (Coppa di Portogallo, 24-05-2026 ore 18:15): formazioni, quote, pronostici. Leoni vincenti con rete inviolata?Lo Sporting Lisbona ha sconfitto il Torreense nella partita di Coppa di Portogallo giocata il 24 maggio 2026 alle 18:15, mantenendo la porta...

Temi più discussi: Favola Torreense: vince la Taça de Portugal da squadra di B e può sfidare Juventus e Milan in Europa League; Il fuori copione della Torreense. Ci sarà una squadra di B in Europa League l'anno prossimo; Clamoroso in Portogallo, lo Sporting perde la finale di Coppa contro una squadra di seconda serie; Impresa Torreense: il club di seconda divisione batte lo Sporting e vince la Coppa di Portogallo.

[OC] SCU Torreense fa storia sia nella sezione Maschile che Femminile: 1° team di seconda divisione a vincere la Taça de Portugal Maschile, mentre la squadra Femminile vince 2 trofei nazionali e si qualifica per la Champions League reddit

Gioca in Serie B ma entra nella storia: il Torreense vince la Coppa e vola in Europa LeagueLa finale di Taça de Portugal, sulla carta, sembrava avere un copione già scritto: da una parte lo Sporting, gigante del calcio lusitano; dall’altra il piccolo Torreense, club di Torres Vedras, cittad ... pianetalecce.it

Impresa Torreense: la squadra di B batte lo Sporting, vince la Taça e vola in Europa LeagueIl Torreense ha scritto una pagina destinata a rimanere nella storia del calcio portoghese conquistando la Taça de Portugal. tuttomercatoweb.com