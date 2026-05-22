Nella finale di Coppa di Portogallo, in programma il 24 maggio 2026 alle 18:15, lo Sporting Lisbona affronterà il Torreense. La partita si preannuncia molto sbilanciata, con lo Sporting che ha avuto una stagione ricca di partite, ma non è riuscito a confermarsi ai livelli degli anni precedenti. Le formazioni sono state annunciate e le quote per la scommessa sono state rese note, con i pronostici che indicano un risultato favorevole alla squadra più forte sulla carta.

Lo Sporting Lisbona ha vissuto una stagione piena di emozioni, non è riuscito a confermarsi campione ma ha centrato il secondo posto e ha fatto un bellissimo cammino europeo: l’annata però può avere sicuramente modo di essere notevolmente impreziosita domenica sera, quando i Leoni avranno l’occasione di portare a casa un titolo importante come la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Sporting Lisbona-Torreense (Coppa di Portogallo, 24-05-2026 ore 18:15): formazioni, quote, pronostici. Finale molto sbilanciata

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