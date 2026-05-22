Lo Sporting Lisbona ha sconfitto il Torreense nella partita di Coppa di Portogallo giocata il 24 maggio 2026 alle 18:15, mantenendo la porta inviolata. La squadra ha conquistato la vittoria senza subire reti, chiudendo la stagione con un risultato positivo. Le formazioni sono state confermate prima dell’incontro, mentre le quote e i pronostici indicavano favoriti i padroni di casa. La partita si è conclusa con il successo dello Sporting Lisbona, che ha mantenuto la porta inviolata.

Lo Sporting Lisbona ha vissuto una stagione piena di emozioni, non è riuscito a confermarsi campione ma ha centrato il secondo posto e ha fatto un bellissimo cammino europeo: l’annata però può avere sicuramente modo di essere notevolmente impreziosita domenica sera, quando i Leoni avranno l’occasione di portare a casa un titolo importante come la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Sporting Lisbona-Torreense (Coppa di Portogallo, 24-05-2026 ore 18:15): formazioni, quote, pronostici. Leoni vincenti con rete inviolata?

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