Dal 11 giugno al 1° agosto si svolgeranno i concerti dell’Ort nelle ville medicee, con l’evento Giardini Incantati. Sono sette produzioni dell’Orchestra della Toscana che si terranno in vari luoghi del paesaggio mediceo, tra natura e storia. La rassegna, giunta alla decima edizione, prevede spettacoli serali nei giardini e nelle ville storiche, con musica dal vivo al calare della luce.

Firenze, 1 giugno 2026 – Musica al calare della luce: dieci anni tra le Ville medicee. Dall’11 giugno al 1° agosto torna Ville e Giardini incantati: sette produzioni dell’Orchestra della Toscana tra natura, storia e ascolto, nei luoghi simbolo del paesaggio mediceo. E dal 5 maggio sono partite le prevendite. C’è un momento, nelle sere d’estate, in cui i giardini si svuotano del rumore del giorno e tutto sembra disporsi all’ascolto. È in quello spazio – sospeso, quasi naturale – che negli ultimi dieci anni la musica dell’Orchestra della Toscana ha trovato una sua misura particolare, lontana dalla sala da concerto ma non meno intensa. Vivere i luoghi attraverso il suono. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tornano i concerti dell’Ort nelle ville medicee con Giardini Incantati. Ecco dove e quando

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