A partire dall’11 giugno e fino al primo agosto, nelle Ville e nei Giardini medicei della Toscana si terranno sette concerti dell’Orchestra della Toscana. L’evento, che quest’anno celebra il decimo anniversario, prevede spettacoli musicali che si svolgeranno al calar della sera in diversi luoghi storici e naturali della regione. Questi appuntamenti sono inseriti nel ciclo di iniziative intitolato “Ville e Giardini incantati”.

Firenze, 4 maggio 2026 - Musica al calare della luce: dieci anni tra le Ville medicee. Dall’11 giugno al 1° agosto torna Ville e Giardini incantati: sette produzioni dell’Orchestra della Toscana tra natura, storia e ascolto, nei luoghi simbolo del paesaggio mediceo. E dal 5 maggio partono le prevendite. C’è un momento, nelle sere d’estate, in cui i giardini si svuotano del rumore del giorno e tutto sembra disporsi all’ascolto. È in quello spazio – sospeso, quasi naturale – che negli ultimi dieci anni la musica dell’Orchestra della Toscana ha trovato una sua misura particolare, lontana dalla sala da concerto ma non meno intensa. Ville e Giardini incantati arriva alla sua decima edizione con la consapevolezza di un progetto ormai riconoscibile tra la Fondazione Ort e le Ville e Residenze Monumentali Fiorentine dirette da Federica Bergamini.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Toscana, tornano i concerti dell’Ort nelle ville medicee

ORCHESTRA DELLA TOSCANA IN TOUR CON I CONCERTI DI NATALE

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