Torna la Corrilago, la manifestazione podistica che si svolge attorno al bacino del Bilancino. La gara si terrà a Barberino di Mugello e rappresenta uno degli eventi più attesi del calendario locale. La competizione coinvolge numerosi partecipanti che si sfidano lungo un percorso attorno al lago. La data dell’evento è il 2 giugno 2026. La manifestazione vede coinvolti appassionati di corsa provenienti dalla zona e non solo.

Barberino di Mugello (Firenze), 2 giugno 2026 – Torna uno degli appuntamenti più attesi del calendario podistico mugellano. Domenica 7 giugno andrà infatti in scena la 21ª Corrilago, manifestazione organizzata dalla ASD Runners Barberino con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Barberino di Mugello e sotto l'egida della UISP. La gara assegnerà il 18° Trofeo Memorial Mauro Nencini e sarà valida anche per il 22° Trofeo Camangi e per il circuito Under 30 UISP, confermandosi un appuntamento di grande interesse sia per gli atleti più esperti sia per le nuove generazioni del podismo toscano. La prova competitiva si svilupperà sulla distanza di 12 chilometri lungo un rinnovato percorso collinare che si snoda nei suggestivi dintorni del Lago di Bilancino, uno degli scenari più belli e caratteristici del Mugello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna la Corrilago, podisti in gara intorno a Bilancino

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