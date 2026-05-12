Dopo 26 anni, l’Australia parteciperà di nuovo all’America’s Cup nel 2027. La squadra australiana riprende la partecipazione al prestigioso trofeo internazionale, che rappresenta una delle competizioni più antiche nel mondo dello sport. La partecipazione è possibile grazie a un sostegno finanziario e organizzativo, che ha permesso alla nazionale di tornare a competere in questa sfida storica. La conferma è arrivata nelle ultime settimane, annunciando ufficialmente il ritorno nel circuito.

L’Australia tornerà a competere per il trofeo sportivo internazionale più antico del mondo per la prima volta dall’inizio del secolo, grazie al sostegno dell’imprenditore del retail John Winning Jr, che sta finanziando un nuovo tentativo per l’America’s Cup. Lo scrive la stampa australiana come “The Age” ed il “Sidney Morning Herald”. Winning Jr, velista di alto livello e vincitore della Sydney-Hobart Yacht Race, era già stato coinvolto come sponsor del team australiano nella prima America’s Cup femminile disputata a Barcellona nel 2024. Il Paese ha un legame storico con la competizione, che ha 175 anni di storia, e che l’Australia ha vinto nel 1983 con lo yacht Australia II timonato da John Bertrand.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - America's Cup 2027, l'Australia torna in gara: di nuovo in gara dopo 26 anni

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