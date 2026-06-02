Il M.I.L.F. – Murlo In Live Fest torna a Vescovado di Murlo, portando musica, dj set e gastronomia. L’evento, organizzato dai giovani del paese, si svolge dal 2014 e segna l’avvio della stagione estiva. La manifestazione include spettacoli musicali e proposte culinarie, attirando visitatori e residenti. La programmazione prevede diverse esibizioni e attività legate al divertimento e alla convivialità.

Torna il M.I.L.F. – Murlo In Live Fest, l’evento ideato dai giovani di Vescovado di Murlo che, dal 2014, anima l’inizio dell’estate con musica, buon cibo e divertimento. L’undicesima edizione si svolgerà agli impianti sportivi di Vescovado nelle serate del 5, 6, 12 e 13 giugno, proponendo un ricco programma di concerti, dj set, aperitivi e appuntamenti gastronomici. Per questa edizione gli organizzatori hanno rinnovato in modo significativo l’offerta culinaria, con particolare attenzione al menù dei primi piatti. Ad aprire la manifestazione, giovedì 5, saranno i dj set di Armos Dj e Alberto Ciabattini Dj. Venerdì 6 spazio alla Vescovado Noise Night, una serata all’insegna della musica dal vivo, dei dj set e del karaoke. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna il Milf, a Vescovado tra musica, dj set e gastronomia

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