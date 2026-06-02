Torna il maltempo su Bari e provincia | scatta il rischio pioggia

Da baritoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il bollettino della Protezione Civile segnala l’arrivo di perturbazioni che portano maltempo su Bari e provincia. Dopo un periodo di caldo intenso, le condizioni atmosferiche si stanno modificando con l’eventuale presenza di piogge. La situazione riguarda principalmente il territorio regionale pugliese e si prevede che le precipitazioni possano interessare diverse zone della provincia. Non sono stati indicati dettagli specifici sull’intensità o sulla durata delle piogge.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dopo la prima grande ondata di calore del 2026, torna il maltempo su Bari e provincia. Il nuovo bollettino della Protezione Civile indica l'arrivo di perturbazioni sul territorio regionale pugliese. L'arrivo del maltempoDal tardo pomeriggio di oggi, martedì 2 giugno, e per le successive 24-30 ore. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Segui gli aggiornamenti su Maltempo.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Maltempo in arrivo su Bari e provincia: domani scatta il rischio pioggiaDomani mattina alle 6, Bari e la sua provincia saranno interessate da un’allerta meteo a causa di condizioni di maltempo.

Dopo la pioggia torna il sole, ma il vento forte sarà protagonista: le previsioni su Bari e provinciaDopo le precipitazioni della giornata precedente, il cielo si schiarisce e il sole torna a splendere sulla zona di Bari e provincia.

Temi più discussi: Dopo il caldo torna l'allerta temporali: Maltempo anche sul ponte del 2 Giugno; In serata tornano i temporali. Clima instabile e fresco fino a giovedì poi un fine settimana di afa; Meteo Italia, l'alta pressione cede: torna il maltempo nella prima settimana di giugno 2026; Temporali sul ponte del 2 giugno, ecco il 'mix esplosivo': dove e quando, il meteo.

torna il maltempo suMeteo, torna il maltempo in Italia con il rischio di nubifragi e grandinate. Le previsioniNel giorno della Festa della Repubblica l'Italia deve fare i conti con il maltempo: piogge e rovesci in diverse regioni con allerta meteo. meteo.it

torna il maltempo suMaltempo, allerta meteo gialla per temporali oggi 1 giugno: le regioni a rischioMaltempo in arrivo sull’Italia dove l’irruzione di una nuova perturbazione atlantica porterà piogge e intensi temporali al centro nord ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web