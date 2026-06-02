Torna il maltempo su Bari e provincia | scatta il rischio pioggia

Il bollettino della Protezione Civile segnala l’arrivo di perturbazioni che portano maltempo su Bari e provincia. Dopo un periodo di caldo intenso, le condizioni atmosferiche si stanno modificando con l’eventuale presenza di piogge. La situazione riguarda principalmente il territorio regionale pugliese e si prevede che le precipitazioni possano interessare diverse zone della provincia. Non sono stati indicati dettagli specifici sull’intensità o sulla durata delle piogge.

Dopo la prima grande ondata di calore del 2026, torna il maltempo su Bari e provincia. Il nuovo bollettino della Protezione Civile indica l'arrivo di perturbazioni sul territorio regionale pugliese. L'arrivo del maltempoDal tardo pomeriggio di oggi, martedì 2 giugno, e per le successive 24-30 ore. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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