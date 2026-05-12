Maltempo in arrivo su Bari e provincia | domani scatta il rischio pioggia

Da baritoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani mattina alle 6, Bari e la sua provincia saranno interessate da un’allerta meteo a causa di condizioni di maltempo. La Protezione Civile ha emesso un bollettino che indica un rischio di pioggia per le successive 12 ore. La perturbazione è prevista in arrivo nella zona, con possibili effetti sul territorio durante la giornata.

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Torna il maltempo su Bari e provincia. La Protezione Civile ha emesso un nuovo bollettino: l'allerta meteo scatterà dalle 6 di domani, 13 maggio, e proseguirà per le successive 12 ore. L'allerta, classificata ‘gialla’, indica la presenza di rischio idrogeologico per temporali sulla Puglia.🔗 Leggi su Baritoday.it

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