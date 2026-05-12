Maltempo in arrivo su Bari e provincia | domani scatta il rischio pioggia

Domani mattina alle 6, Bari e la sua provincia saranno interessate da un’allerta meteo a causa di condizioni di maltempo. La Protezione Civile ha emesso un bollettino che indica un rischio di pioggia per le successive 12 ore. La perturbazione è prevista in arrivo nella zona, con possibili effetti sul territorio durante la giornata.

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