Maltempo in arrivo su Bari e provincia | domani scatta il rischio pioggia
Domani mattina alle 6, Bari e la sua provincia saranno interessate da un’allerta meteo a causa di condizioni di maltempo. La Protezione Civile ha emesso un bollettino che indica un rischio di pioggia per le successive 12 ore. La perturbazione è prevista in arrivo nella zona, con possibili effetti sul territorio durante la giornata.
Torna il maltempo su Bari e provincia. La Protezione Civile ha emesso un nuovo bollettino: l'allerta meteo scatterà dalle 6 di domani, 13 maggio, e proseguirà per le successive 12 ore. L'allerta, classificata ‘gialla’, indica la presenza di rischio idrogeologico per temporali sulla Puglia.🔗 Leggi su Baritoday.it
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