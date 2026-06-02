Torna il maltempo allerta meteo in Campania | ecco le previsioni

Notizia in breve

La Protezione Civile in Campania ha emesso un’allerta gialla valida dalle 10:00 alle 20:00 di mercoledì 3 giugno. Si prevedono temporali intensi che interesseranno ampie zone della regione. Il maltempo è arrivato con piogge abbondanti e raffiche di vento, causando possibili disagi. Le autorità raccomandano attenzione e precauzioni durante le ore di validità dell’allerta.