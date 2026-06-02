Torna il maltempo allerta meteo in Campania | ecco le previsioni
La Protezione Civile in Campania ha emesso un’allerta gialla valida dalle 10:00 alle 20:00 di mercoledì 3 giugno. Si prevedono temporali intensi che interesseranno ampie zone della regione. Il maltempo è arrivato con piogge abbondanti e raffiche di vento, causando possibili disagi. Le autorità raccomandano attenzione e precauzioni durante le ore di validità dell’allerta.
La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo di livello giallo su vasta parte del territorio regionale, valido dalle ore 10:00 fino alle ore 20:00 di mercoledì 3 giugno, a causa del previsto arrivo di intensi fenomeni temporaleschi caratterizzati da una. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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