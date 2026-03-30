Maltempo allerta meteo per temporali in Campania | le previsioni

La Protezione Civile della regione Campania ha emesso un’allerta meteo di colore giallo valida dalla mezzanotte alle 14 di martedì 31 marzo. L’avviso riguarda principalmente le aree della regione Centro-Meridionale e le zone costiere, prevedendo l’arrivo di temporali. La comunicazione si rivolge alle autorità e ai cittadini per segnalare le possibili condizioni di maltempo in questa fascia oraria.

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Giallo valido dalla mezzanotte alle 14 di domani (martedì 31 marzo) sulla Campania Centro-Meridionale e, in particolare, sulla fascia costiera. Le aree su cui vige l’allerta meteo: zona 3: (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), zona 5 (Tusciano e Alto Sele), zona 6 (Alto Cilento e Basso Sele), zona 8 (Basso Cilento). Si prevedono possibili precipitazioni anche a carattere di intenso temporale. Il quadro meteo evidenzia instabilità con conseguente incertezza previsionale: i fenomeni si potrebbero manifestare, a scala locale, in maniera improvvisa, repentina e intensa e potrebbero essere accompagnati anche da grandine, fulmini e raffiche di vento. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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