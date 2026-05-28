Maltempo allerta meteo in Campania | ecco le previsioni

Notizia in breve

Un’allerta meteo gialla è stata diramata in tutta la regione a partire dalle 13 fino alle 20 di oggi. La Protezione civile ha segnalato il rischio di maltempo in Campania e a Salerno, in seguito alle previsioni del Centro Funzionale. La comunicazione riguarda condizioni di pioggia intensa e possibili temporali che potrebbero interessare l’intera giornata.