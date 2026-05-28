Maltempo allerta meteo in Campania | ecco le previsioni

Da salernotoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un’allerta meteo gialla è stata diramata in tutta la regione a partire dalle 13 fino alle 20 di oggi. La Protezione civile ha segnalato il rischio di maltempo in Campania e a Salerno, in seguito alle previsioni del Centro Funzionale. La comunicazione riguarda condizioni di pioggia intensa e possibili temporali che potrebbero interessare l’intera giornata.

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Torna il maltempo in Campania e a Salerno. La Protezione civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari metereologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato una allerta meteo di colore Giallo valida dalle 13 alle 20 di oggi 28 maggio, su tutto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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