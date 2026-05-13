La processione del Corpus Domini senza cavallo | Così Brindisi perde la sua identità

A Brindisi, la tradizione della processione del Corpus Domini con il vescovo a cavallo è stata interrotta negli ultimi anni, suscitando un acceso dibattito tra i cittadini. La modifica di questa consuetudine ha portato a discussioni sulla perdita di identità culturale, considerando le processioni religiose come parte significativa del patrimonio storico locale. La manifestazione, un tempo caratterizzata dalla presenza del vescovo a cavallo, ora si svolge senza questa presenza, alimentando confronti tra sostenitori e critici della tradizione.

BRINDISI - Le processioni religiose come patrimonio storico e identitario delle comunità. Ma soprattutto il caso di Brindisi e della tradizione del Corpus Domini con il vescovo a cavallo, interrotta negli ultimi anni e oggi al centro di un acceso dibattito culturale. È questo il tema affrontato.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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