Domani parte la settima edizione del festival Dei Suoni i Passi, con concerti lungo la Via degli Dei. La manifestazione si concluderà a Firenze domenica 21 giugno. Durante il percorso, sono previsti incontri, cammini e ascolti musicali in diversi punti tra Bologna e Firenze. Le esibizioni si svolgeranno in spazi aperti e lungo i sentieri della via storica. L’evento coinvolge artisti e pubblico in un itinerario tra musica e natura.

Sta per tornare la settima edizione del festival Dei Suoni i Passi, concerti, natura, cammini, incontri, nuovi ascolti e nuovi sguardi lungo la Via degli Dei, che partirà domani da Bologna, per arrivare a Firenze domenica 21 giugno. Tra le due città, una costellazione di tappe che seguono idealmente i 120 chilometri tra le due città, percorribili in poco più di mezz’ora grazie all’Alta Velocità ma anche a piedi, in un cammino lungo i basolati romani della Flaminia Militare, tra boschi secolari di faggio e di castagno, che permette di immaginare un’alternativa alla frenesia quotidiana, regalando uno sguardo da altre prospettive. Le tappe intermedie del 2026 saranno Castiglione dei Pepoli, Firenzuola, Marradi, Scarperia e San Piero, Fiesole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Torna ’Dei suoni i Passi’. Concerti sulla via degli Dei

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