Bergamo torna il Baleno Festival al parco Olmi della Malpensata
A Bergamo torna il «Baleno Festival», che si svolgerà al parco Olmi della Malpensata dal 3 al 7 giugno. Durante la settimana, saranno presenti musica, laboratori, stand gastronomici e vari eventi. L’organizzazione ha specificato che il festival non si concentra sulla disabilità o sulla fragilità, ma si propone di promuovere il benessere. La manifestazione è rivolta a un pubblico di tutte le età e si svolge in un’area verde nel centro della città.
L’APPUNTAMENTO. Dal 3 al 7 giugno. Musica, laboratori, cibo ed eventi: «Un festival che non parla di disabilità o fragilità, ma di benessere». Torna il Baleno Festival, l’happening del progetto Tantemani della cooperativa sociale Patronato San Vincenzo. Un momento in cui il laboratorio esce dagli spazi del Patronato e porta nel parco Ermanno Olmi della Malpensata a Bergamo le sue attività creative e si incontra con le realtà con cui ha lavorato nei mesi precedenti, con musica, laboratori, cibo ed eventi. L’appuntamento è dal 3 al 7 giugno, con attività dedicate agli utenti di realtà che lavorano con la fragilità, in programma durante il pomeriggio delle prime tre giornate, e poi, dalla sera di venerdì 5, con una festa aperta a tutti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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