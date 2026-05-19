Bergamo torna il Baleno Festival al parco Olmi della Malpensata

A Bergamo torna il «Baleno Festival», che si svolgerà al parco Olmi della Malpensata dal 3 al 7 giugno. Durante la settimana, saranno presenti musica, laboratori, stand gastronomici e vari eventi. L’organizzazione ha specificato che il festival non si concentra sulla disabilità o sulla fragilità, ma si propone di promuovere il benessere. La manifestazione è rivolta a un pubblico di tutte le età e si svolge in un’area verde nel centro della città.

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