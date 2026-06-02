Torna a teatro Ex-pose-me | uno spettacolo che grida contro il revenge porn

FASANO - Dopo il debutto dello scorso aprile, mercoledì 3 giugno alle ore 21:00 al Teatro Sociale di Fasano torna in scena "Ex-pose-me", la pièce targata SenzaConfine che ha conquistato pubblico e critica con la sua potente denuncia contro il revenge porn e la condivisione non consensuale di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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