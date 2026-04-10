Degenera il party dei calciatori | violenza sessuale e revenge porn contro una studentessa di Torino tre giocatori a processo

Tre ex calciatori del Bra, squadra che lo scorso anno ha ottenuto la promozione dalla serie D alla serie C, sono stati rinviati a giudizio. Sono accusati di aver commesso violenza sessuale di gruppo e, in un caso, di aver diffuso immagini intime senza consenso. Le accuse riguardano un episodio che si sarebbe verificato l’anno scorso e che ha coinvolto una studentessa di Torino. La vicenda sta ora seguendo il suo corso in tribunale.

Tre ex calciatori del Bra, lo scorso anno promosso dalla serie D alla serie C, sono stati rinviati a giudizio per violenza sessuale di gruppo e (uno solo) per revenge porn. Avrebbero abusato di una studentessa universitaria torinese, ventenne, la sera del 30 maggio 2025, dopo i festeggiamenti per. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Revenge porn e la legge del Codice Rosso contro la violenza di genereUno dei principali rischi legati alla vita digitale è senza dubbio il revenge porn: il 62% degli italiani, secondo la Relazione al Parlamento del... Violenza sessuale di gruppo, iniziato il processo bis ai 3 calciatori: chiesto il rito abbreviatoBELLUNO - Dopo quasi sei anni dai fatti, dopo il primo processo e la sentenza di assoluzione, si torna in tribunale.