Ex-pose-me a teatro un testo di battute e ferite che grida contro il revenge porn

A Fasano, un nuovo spettacolo teatrale mette in scena un testo che affronta il fenomeno del revenge porn attraverso battute e testimonianze. L’evento si trasforma in un momento di auto-esposizione collettiva, in cui l’ironia viene usata per denunciare le conseguenze di un sistema che, secondo gli autori, ha indebolito l’educazione sessuo-affettiva a causa di dinamiche patriarcali e commerciali presenti sulla rete.

FASANO – Una indagine scenica che diventa confessione collettiva. Un rito di auto-esposizione in cui l’ironia non serve a nascondere, ma a disarmare e a denunciare come il capitalismo patriarcale della rete abbia delegittimato l’educazione sessuo-affettiva.La compagnia SenzaConfine è pronta a.🔗 Leggi su Brindisireport.it Google semplifica la lotta contro i deepfakes e il revenge pornIn risposta alle esigenze di protezione dei dati nell’ecosistema di ricerca, vengono introdotte nuove misure volte a rendere l’esperienza più sicura,... Degenera il party dei calciatori: violenza sessuale e revenge porn contro una studentessa di Torino, tre giocatori a processoTre ex calciatori del Bra, lo scorso anno promosso dalla serie D alla serie C, sono stati rinviati a giudizio per violenza sessuale di gruppo e (uno...