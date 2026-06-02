Torino peruviana accoltella il fidanzato durante una lite

Una donna peruviana è stata denunciata per aver ferito il fidanzato con un coltello durante una lite. La vicenda si è verificata in una abitazione della città. La vittima ha riportato ferite e ha richiesto assistenza medica. La polizia ha intervenuto sul posto e ha sequestrato l’arma utilizzata. La donna è stata portata in commissariato e ora dovrà rispondere di lesioni aggravate.

A Torino una ragazza appena maggiorenne ha colpito il fidanzato con un coltello da cucina durante un litigio, facendolo finire in ospedale con una ferita alla testa Rintracciata e ascoltata dai carabinieri, ha sostenuto di avere impugnato il coltello e di averlo colpito unicamente per difendersi. Uno scenario che è al vaglio degli inquirenti, mentre il ragazzo è stato dimesso con sette giorni di prognosi. Al momento la ragazza è stata denunciata per lesioni aggravate nei confronti del fidanzato, per il quale è scattata la procedura del Codice rosso. L’allarme, secondo quanto riporta l’edizione locale di Repubblica, è scattato quando il diciottenne, con un vistoso taglio sul capo, nel tardo pomeriggio di venerdì ha chiesto aiuto in strada. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Accoltella il fidanzato durante una lite a Torino, poi parla di difesa personale: indagini in corso

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