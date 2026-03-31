Linguaglossa accoltella il fratello durante una lite | arrestato per tentato omicidio

A Linguaglossa, un uomo è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di tentato omicidio dopo aver accoltellato il fratello durante una lite domestica. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto prontamente, impedendo che la situazione degenerasse ulteriormente. L’episodio si è verificato in un’abitazione della zona, dove i militari sono intervenuti in seguito alla richiesta di aiuto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento immediato dei Carabinieri evita il peggio. Un rapido intervento dei Carabinieri ha permesso di fermare una violenta aggressione domestica che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche, portando all’arresto in flagranza di un uomo accusato di tentato omicidio. Resta valida, come previsto dalla legge, la presunzione di innocenza fino a una eventuale condanna definitiva. La segnalazione e l’arrivo sul posto. L’episodio è avvenuto in serata a Linguaglossa, nel Catanese, dove i militari della locale Stazione sono intervenuti a seguito di una richiesta d’aiuto per una lite in corso all’interno di un’abitazione del centro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Linguaglossa, accoltella il fratello durante una lite: arrestato per tentato omicidio Articoli correlati Leggi anche: Desio, accoltella alla testa il padre durante una lite: 26enne arrestato per tentato omicidio Accoltella il padre alla testa durante una lite in casa: 26enne arrestato per tentato omicidioUn 26enne è stato arrestato per tentato omicidio per aver aggredito il padre durante una lite.