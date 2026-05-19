Quattordicenne accoltella un coetaneo a Marano durante una lite | denunciato

A Marano, nella provincia di Napoli, un ragazzo di 14 anni ha ferito con un coltello un altro coetaneo durante una lite. L’episodio è avvenuto in un contesto di tensione tra i due giovani. La Polizia di Stato è intervenuta e ha denunciato il minorenne coinvolto. La vittima è stata soccorsa e medicata, mentre le forze dell’ordine hanno sequestrato l’arma usata. L’indagine prosegue per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui