Quattordicenne accoltella un coetaneo a Marano durante una lite | denunciato
A Marano, nella provincia di Napoli, un ragazzo di 14 anni ha ferito con un coltello un altro coetaneo durante una lite. L’episodio è avvenuto in un contesto di tensione tra i due giovani. La Polizia di Stato è intervenuta e ha denunciato il minorenne coinvolto. La vittima è stata soccorsa e medicata, mentre le forze dell’ordine hanno sequestrato l’arma usata. L’indagine prosegue per chiarire i dettagli dell’accaduto.
Una discussione sfociata nel sangue a Marano, nella provincia di Napoli: un 14enne ha accoltellato un coetaneo ed è stato denunciato dalla Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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