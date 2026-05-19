Quattordicenne accoltella un coetaneo a Marano durante una lite | denunciato

Da fanpage.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Marano, nella provincia di Napoli, un ragazzo di 14 anni ha ferito con un coltello un altro coetaneo durante una lite. L’episodio è avvenuto in un contesto di tensione tra i due giovani. La Polizia di Stato è intervenuta e ha denunciato il minorenne coinvolto. La vittima è stata soccorsa e medicata, mentre le forze dell’ordine hanno sequestrato l’arma usata. L’indagine prosegue per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una discussione sfociata nel sangue a Marano, nella provincia di Napoli: un 14enne ha accoltellato un coetaneo ed è stato denunciato dalla Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Donoratico, minaccia un coetaneo con un coltello durante una lite fuori dal ristorante: giovane denunciatoUn giovane italiano è stato denunciato dalla polizia di Cecina con le accuse di porto di oggetti atti ad offendere, rifiuto di fornire generalità,...

Napoli, accoltella la moglie durante una lite: arrestato un 66enneA Napoli, nel Rione Traiano, un 66enne ha accoltellato la moglie con un paio di forbici durante una lite, dopo mesi in cui la donna è stata...

quattordicenne accoltella un coetaneoQuattordicenne accoltella un coetaneo a Marano durante una lite: denunciatoUna discussione sfociata nel sangue a Marano, nella provincia di Napoli: un 14enne ha accoltellato un coetaneo ed è stato denunciato dalla Polizia di ... fanpage.it

quattordicenne accoltella un coetaneoIl quattordicenne accoltellato in piazza Municipio a Napoli non è più in pericolo di vitaIl 14enne accoltellato in piazza Municipio a Napoli lo scorso 9 maggio non è più in pericolo di vita, ma resta ricoverato in Rianimazione ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web