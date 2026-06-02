Un giovane ha ammesso di aver mentito agli inquirenti riguardo alle circostanze dell’aggressione con coltello avvenuta in via Ormea. Durante l’interrogatorio, ha spiegato di aver nascosto la verità per proteggere la fidanzata. La ricostruzione dei fatti indica che durante un litigio, il giovane ha ferito un’altra persona con un coltello, ma aveva inizialmente negato ogni coinvolgimento. La polizia sta proseguendo le indagini per chiarire i dettagli dell’incidente.

? Domande chiave Come ha fatto il ragazzo a nascondere la verità agli inquirenti?. Cosa è successo realmente durante il litigio in via Ormea?. Perché la ragazza sostiene di aver usato il coltello per difesa?. Quali indagini seguiranno dopo l'attivazione del Codice rosso?.? In Breve Prognosi di sette giorni per il diciottenne ferito in via Ormea.. Attivato protocollo Codice rosso per indagini su violenza domestica a Torino.. La ragazza rischia denuncia per lesioni aggravate dopo l'uso di coltello.. Indagini in corso per verificare la legittima difesa della coetanea.. Un ferimento in via Ormea si trasforma in un caso di violenza domestica a Torino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Torino, ferito col coltello: il giovane ammette la bugia per la fidanzata

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