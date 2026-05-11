A Desenzano si è verificata una rissa tra due gruppi di giovani davanti a un locale, che ha portato a un giovane ferito con un coltello. L'aggressore è riuscito a nascondere l'arma dopo aver colpito la vittima. Non sono state rese note le identità dei gruppi coinvolti né i motivi dello scontro, che è avvenuto in strada e ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine.

? Punti chiave Come ha fatto l'aggressore a nascondere l'arma dopo l'attacco?. Chi sono i due gruppi coinvolti nello scontro fuori dal locale?. Dove sono stati rintracciati il ferito e il presunto colpevole?. Quali sono le accuse che i carabinieri hanno rivolto al giovane?.? In Breve Aggredito notte tra venerdì e sabato fuori da locale a Desenzano.. Carabinieri rintracciano aggressore e ritrovano coltello nascosto vicino a una siepe.. Denuncia per lesioni aggravate e detenzione arma bianca presso Autorità di Brescia.. Vittima ricoverata all'ospedale di Desenzano con ferita al fianco non vitale.. Un giovane è stato ferito al fianco con un’arma da taglio durante una rissa scoppiata nella notte tra venerdì e sabato fuori da un locale notturno a Desenzano del Garda, dopo che una richiesta di sigarette è stata respinta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Desenzano, rissa per una sigaretta: giovane ferito con un coltello

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