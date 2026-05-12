Ascoli rissa tra 6 persone in centro | ferito un giovane con un coltello

Da ameve.eu 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella centralissima zona di Ascoli, sei persone sono state coinvolte in una rissa che ha portato al ferimento di un giovane, colpito con un coltello. L'evento si è verificato tra Piazza del Popolo e via Soderini, mentre i partecipanti si sono scontrati tra i vicoli del centro storico. La polizia è intervenuta per fermare la colluttazione e stabilire le cause dello scontro.

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? Domande chiave Come sono scoppiati i scontri tra Piazza del Popolo e via Soderini?. Chi sono i partecipanti coinvolti nella violenta colluttazione tra i vicoli?. Perché un gruppo di sei persone ha aggredito il giovane ferito?. Quali indagini stanno conducendo i Carabinieri per identificare i responsabili?.? In Breve Scontro avvenuto lunedì 11 maggio tra via dei Soderini e via delle Stelle.. Intervento dei Carabinieri per identificare cinque o sei persone coinvolte nel tumulto.. Ferito trasportato all'ospedale Mazzoni con codice di media gravità dopo l'aggressione.. Indagini in corso per ricostruire la dinamica tra Piazza del Popolo e i vicoli.🔗 Leggi su Ameve.eu

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