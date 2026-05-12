Ascoli rissa tra 6 persone in centro | ferito un giovane con un coltello

Nella centralissima zona di Ascoli, sei persone sono state coinvolte in una rissa che ha portato al ferimento di un giovane, colpito con un coltello. L'evento si è verificato tra Piazza del Popolo e via Soderini, mentre i partecipanti si sono scontrati tra i vicoli del centro storico. La polizia è intervenuta per fermare la colluttazione e stabilire le cause dello scontro.

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? Domande chiave Come sono scoppiati i scontri tra Piazza del Popolo e via Soderini?. Chi sono i partecipanti coinvolti nella violenta colluttazione tra i vicoli?. Perché un gruppo di sei persone ha aggredito il giovane ferito?. Quali indagini stanno conducendo i Carabinieri per identificare i responsabili?.? In Breve Scontro avvenuto lunedì 11 maggio tra via dei Soderini e via delle Stelle.. Intervento dei Carabinieri per identificare cinque o sei persone coinvolte nel tumulto.. Ferito trasportato all'ospedale Mazzoni con codice di media gravità dopo l'aggressione.. Indagini in corso per ricostruire la dinamica tra Piazza del Popolo e i vicoli.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ascoli, rissa tra 6 persone in centro: ferito un giovane con un coltello ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Desenzano, rissa per una sigaretta: giovane ferito con un coltello? Punti chiave Come ha fatto l'aggressore a nascondere l'arma dopo l'attacco? Chi sono i due gruppi coinvolti nello scontro fuori dal locale? Dove... San Giuliano, rissa notturna in via Turati: ferito con un coltelloUn violento scontro tra due uomini di nazionalità sudamericana ha scosso la tranquillità di San Giuliano nella notte tra mercoledì e giovedì,... Si parla di: Violenta rissa in centro storico ad Ascoli: urla, minacce e spuntano anche coltelli; Ascoli, addio a Giovanni Isopi stimato professore, preside ed ex politico di Forza Italia. Oggi il funerale. Secondo quanto riportato da alcuni giornali come AGI e Corriere Adriatico, Shiva sarebbe stato condannato oggi dal giudice di Ascoli Piceno a 3 anni e 6 mesi di reclusione per una rissa avvenuta a San Benedetto del Tronto. L’artista è stato inoltre condann x.com Violenta rissa in centro storico ad Ascoli: urla, minacce e spuntano anche coltelliPaura tra i passanti che hanno chiamato subito il numero di emergenza. Una persona è stata soccorsa dal 118 e trasportata in codice giallo all’ospedale Mazzoni ... ilrestodelcarlino.it