Nella stagione 2025-26, sono stati identificati i tre migliori e i tre peggiori giocatori della squadra di D'Aversa in base alla fantamedia. La classifica tiene conto delle valutazioni individuali e delle prestazioni sul campo. I giocatori con le migliori valutazioni sono stati premiati come top, mentre quelli con le valutazioni più basse sono stati classificati come flop. La lista è stata pubblicata ufficialmente e aggiornata al termine di ogni turno.

La stagione del Torino è divisa a metà tra il periodo in cui la panchina è stata occupata da Baroni (dalla 1ª alla 26ª giornata) e quello con protagonista D'Aversa. Alla fine i granata chiudono il campionato al dodicesimo posto con 45 punti e la ciliegina del derby rimontato e pareggiato all'ultima giornata contro la Juventus. Il Toro è stato trascinato, soprattutto nei momenti difficili, dalla coppia Simeone-Vlasic che hanno chiuso con un totale di 19 gol e 3 assist. Nel dettaglio, considerando il parametro della fantamedia, ecco i migliori e peggiori tre giocatori di movimento del Torino al Fantacampionato Gazzetta 2025-26, con almeno 10 partite a voto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Torino, fantabilancio 2025-26: i migliori e i peggiori per fantamedia

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