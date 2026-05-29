Nel campionato di Pisa, i giocatori con le migliori fantascore sono stati un centrocampista con una media di 7,2 e un attaccante con 6,8. Al contrario, un difensore ha totalizzato una fantascore di appena 2,1, mentre un portiere si è fermato a 1,7. La differenza tra i voti più alti e più bassi evidenzia le prestazioni variabili all’interno della rosa.

Un’annata storica e amara allo stesso tempo per il Pisa, tornato in Serie A dopo 34 anni ma costretto a salutare la massima serie dopo una sola stagione. La salvezza era un obiettivo difficile fin dall’inizio, ma le speranze si sono spente troppo presto. Anche i numeri raccontano una stagione complicata: la peggior difesa del torneo con 71 gol subiti e un attacco poco incisivo, fermo a 26 reti. I calciatori del Pisa non hanno convinto i fantallenatori, si salva solo Moreo, capocannoniere della rosa con 7 centri. Ecco allora i protagonisti in positivo e in negativo della stagione del Pisa al fantacalcio: i tre migliori e i tre peggiori per fantamedia tra i giocatori andati a voto in almeno 10 partite, portieri esclusi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pisa, fantabilancio 2025-26: i migliori e i peggiori per fantamedia

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