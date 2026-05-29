Inter fantabilancio 2025-26 | i migliori e i peggiori per fantamedia

Da gazzetta.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per la stagione 2025-26, il fantabilancio dell’Inter ha evidenziato i giocatori con le migliori e peggiori medie voto. Tra i più valutati ci sono alcuni che hanno ottenuto punteggi elevati nelle ultime partite, mentre altri hanno registrato le medie più basse. I dati si basano sui voti assegnati nelle gare ufficiali, evidenziando chi si distingue positivamente o negativamente nel rendimento complessivo. La classifica delle medie di voto rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati di fantacalcio.

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L’Inter ha dominato la Serie A 2025-26 conquistando lo Scudetto numero 21 della sua storia, il primo dell’era Cristian Chivu. I nerazzurri hanno chiuso con numeri impressionanti: 87 punti, 89 gol segnati e soltanto 35 subiti. Decisivi i gol di Lautaro Martinez, capocannoniere della Serie A con 17 reti, e le straordinarie prestazioni di Federico Dimarco, autore di una stagione da urlo con 7 gol e 16 assist. Vediamo allora chi sono stati i protagonisti in positivo e in negativo dell'Inter al fantacalcio: i migliori e peggiori tre per fantamedia, tra i calciatori andati a voto in almeno 10 gare, portieri esclusi. I numeri premiano ancora una volta Lautaro Martinez, protagonista di una stagione di altissimo livello al fanta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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