Tommaso Paradiso infiamma piazzale Roma | successo per la prima tappa di Yoga Radio Bruno Estate

Notizia in breve

Il 1° giugno, piazzale Roma a Riccione ha ospitato la prima tappa del tour 2026 di Yoga Radio Bruno Estate, attirando un pubblico numeroso. La manifestazione ha visto la partecipazione di Tommaso Paradiso, che ha infiammato il pubblico con il suo concerto. L’evento si è svolto con grande affluenza e senza incidenti, confermando il successo della serata. La piazza ha registrato un’affluenza superiore alle aspettative, con molte persone presenti per ascoltare l’artista dal vivo.