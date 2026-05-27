Italia 1 scommette sulla novità | Noemi ed Enrico Papi per la prima volta insieme a ‘Yoga Radio Estate’
Noemi ed Enrico Papi sono apparsi insieme per la prima volta nel programma ‘Yoga Radio Estate’ su Italia 1. L’evento televisivo è stato trasmesso il 27 maggio 2026. La puntata ha visto i due conduttori interagire in diretta, segnando un debutto condiviso. La collaborazione tra i due è stata annunciata come una novità nel palinsesto estivo di Mediaset, che punta su contenuti di intrattenimento leggeri e coinvolgenti.
Roma, 27 maggio 2026 – Il palinsesto estivo di Mediaset punta su un mix di ritmo e scommesse televisive. Ad agosto, la prima serata di Italia 1 tornerà a essere la colonna sonora della stagione calda grazie alla nuova edizione di "Yoga Radio Estate". Il festival itinerante targato Radio Bruno si articolerà in quattro tappe portando sul piccolo schermo l'energia e il calore delle arene all'aperto. La vera curiosità di quest'anno, tuttavia, risiede nella scelta della conduzione: la rete ha infatti deciso di puntare su un sodalizio artistico del tutto inedito. Un sodalizio mai visto sul palco. Il timone dello show è stato affidato a una coppia inedita: Noemi ed Enrico Papi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Notizie e thread social correlati
Yoga Radio Estate 2026 su Italia 1: Noemi ed Enrico Papi alla guida dello show musicale dell’estate“Yoga Radio Estate” torna su Italia 1 per l’estate 2026, con Noemi ed Enrico Papi alla guida dello show musicale.
Leggi anche: Noemi ed Enrico Papi conducono "Yoga Radio Estate"
Temi più discussi: Sarabanda Celebrity, stasera in su Italia 1 riparte lo show con Enrico Papi; Fognini torna in tv: da Ballando con le Stelle a Sarabanda Celebrity, la nuova sfida dell’ex tennista; Yoga Radio Estate torna in tv, Noemi conduttrice con Enrico Papi; Sarabanda Celebrity, le pagelle: Enrico Papi si pensa Pippo Baudo (6), Anna Tatangelo maestrina di periferia (4), Jake La Furia spirito...
Italia 1 scommette sulla novità: Noemi ed Enrico Papi per la prima volta insieme a ‘Yoga Radio Estate’Ad agosto lo show musicale di Radio Bruno sbarca in prima serata su Italia 1 per quattro appuntamenti: sul palco una coppia di conduttori inedita tra hit estive e grandi ospiti ... quotidiano.net
Enrico Papi e Noemi alla guida del Radio Estate di Italia 1Enrico Papi e Noemi conducono su Italia 1 la nuova edizione di Yoga Radio Estate, lo show musicale itinerante dell'Emilia-Romagna ... davidemaggio.it