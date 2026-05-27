Italia 1 scommette sulla novità | Noemi ed Enrico Papi per la prima volta insieme a ‘Yoga Radio Estate’

Notizia in breve

Noemi ed Enrico Papi sono apparsi insieme per la prima volta nel programma ‘Yoga Radio Estate’ su Italia 1. L’evento televisivo è stato trasmesso il 27 maggio 2026. La puntata ha visto i due conduttori interagire in diretta, segnando un debutto condiviso. La collaborazione tra i due è stata annunciata come una novità nel palinsesto estivo di Mediaset, che punta su contenuti di intrattenimento leggeri e coinvolgenti.