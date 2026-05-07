Il Radio Bruno Estate Tour torna in piazza Martiri tappa finale a Carpi

Il Radio Bruno Estate Tour torna a Carpi, precisamente in piazza Martiri, per l’edizione dell’estate 2026. La manifestazione, che si svolgerà lunedì 6 luglio, è stata assente negli ultimi tre anni. L’evento è gratuito e prevede un concerto con artisti di rilievo del panorama musicale attuale. La tappa finale della tournée si svolge nella città emiliana, portando sul palco musica dal vivo e intrattenimento.

Il Radio Bruno Estate Tour torna in piazza Martiri a Carpi per l’estate 2026. La grande festa della musica, come sempre a ingresso gratuito, sarà in piazza Martiri lunedì 6 luglio, dopo tre anni di assenza per una delle tappe del tour che porta sul palco i grandi nomi della musica del momento.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Visita guidata del Palazzo dei Pio e di Piazza Martiri a CarpiUn viaggio nel cuore della storia carpigiana, tra sale nobiliari, intrighi di corte e leggende che ancora sussurrano tra le pietre. L’evento dal 27 al 30 agosto. Il beach volley torna in piazza Roma . E sarà una tappa del Pro Tour MondialeIl grande beach volley tornerà a Modena anche quest’anno e lo farà in grande stile diventando addirittura una tappa del Beach Pro Tour Mondiale. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Francesco Gabbani saluta l’estate con la sua Summer Funk; Gaia accende l’estate a ritmo di samba e bossa: annunciate le prime date; Pisa-Lecce su Radio Bruno dalle 20:45 di venerdì 1 maggio; Play-off Serie C: Pianese in campo con la Ternana domenica sera. Radio Bruno Estate torna a Reggio Emilia: i cantanti in concerto in piazza della VittoriaReggio Emilia, 24 giugno 2024 – Diciotto artisti sulla cresta dell’onda in piazza della Vittoria, domani 25 giugno, a ingresso libero per la prima tappa di Yoga Radio Bruno Estate, che riparte proprio ... ilrestodelcarlino.it La scaletta del concerto di Yoga Radio Bruno Estate a Modena: ordine dei cantanti e orari di venerdì 11 luglioQuesta sera, venerdì 11 luglio si terrà l'ultima serata dello Yoga Radio Bruno Estate, il festival della radio carpigiana che porta in piazza Roma a Modena e mette in scaletta alcuni degli artisti ... fanpage.it Le migliori hit, gli artisti del momento, le emzioni più grandi... vista mare a Riccione Save the date: 1 giugno 2026 Radio Bruno Estate accende a Riccione In diretta in radiovisione: rivivilo presto in TV! L'ingresso è libero. Il cast artistico della tappa di Ricc - facebook.com facebook Gaia accende l’estate a ritmo di samba e bossa: annunciate le prime date #Gaia x.com