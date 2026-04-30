Tomba di Pamela Genini profanata Francesco Dolci svela le minacce e si difende | Non mi nascondo anzi aiuto

La tomba di Pamela Genini è stata profanata, un episodio che ha suscitato sconcerto tra i familiari e le autorità. Francesco Dolci, ex fidanzato della vittima, ha confermato di aver ricevuto minacce e ha dichiarato di essere impegnato nella raccolta di materiale che potrebbe essere utile alle indagini. Dolci ha anche affermato di non voler nascondersi e di essere disposto a collaborare.

Francesco Dolci, l’ex fidanzato di Pamela Genini, è tornato a parlare dopo giorni di silenzio: “Non mi sto nascondendo, anzi sto aiutando gli inquirenti e mi sono sempre reso disponibile”, ha detto in merito alle indagini in corso per capire chi sia stato e perché a profanare la tomba della 29enne uccisa a Milano nell’ottobre 2025. “Si è creata una campagna d’odio, continuo a ricevere minacce“, ha aggiunto Dolci. Francesco Dolci torna a parlare Francesco Dolci è stato intervistato da Gianluigi Nuzzi nel corso di Dentro la Notizia su Canale 5. “In questi giorni sono rimasto in silenzio perché sto preparando del materiale che potrebbe essere utile agli inquirenti per cercare di trovare i colpevoli di questo grave reato fatto nei confronti di Pamela”, ha detto.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Tomba di Pamela Genini profanata, Francesco Dolci svela le minacce e si difende: "Non mi nascondo, anzi aiuto" Notizie correlate Tomba di Pamela Genini profanata poco dopo la tumulazione, Francesco Dolci si difende dalle accuse della mammaProseguono le indagini sulla profanazione della tomba di Pamela Genini, con l’attenzione che si concentra su una possibile azione esperta e rapida. Tomba di Pamela Genini profanata, per l'ex fidanzato Francesco Dolci "intimidazione per mettere a tacere"Secondo Francesco Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini, ci sarebbe “un disegno criminoso” dietro la profanazione della tomba della 29enne uccisa da... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Tomba di Pamela Genini profanata: un uomo ripreso dalle telecamere di notte; Vita in diretta 2025/26 - Profanata la tomba di Pamela Genini: spunta un video del sospettato - 22/04/2026 - Video; Femminicidio Genini, investigatori: Al 90% è stato Francesco Dolci a profanare la tomba; Profanazione della tomba di Pamela Genini: Dolci si presenta in Procura. Tomba di Pamela Genini profanata, l’ex fidanzato deposita memoria in procura. Le amiche: Chi ha preso la testa non era in grado di staccarsi da leiFrancesco Dolci consegna in procura un documento con nomi di persone legate a Pamela Genini. Sentite le amiche della 29enne ... ilfattoquotidiano.it Femminicidio Genini, investigatori: Al 90% è stato Francesco Dolci a profanare la tombaLeggi su Sky TG24 l'articolo Femminicidio Genini, investigatori: 'Al 90% è stato Francesco Dolci a profanare la tomba ... tg24.sky.it Salma di Pamela Genini decapitata: “Non sono stato io”, dice il sedicente ex fidanzato Francesco Dolci. Un capello biondo in una botola trovato in casa sua dall’inviato di “Chi l’ha visto”. “Lei in questa casa viveva”, spiega lui. La tomba profanata da una sola - facebook.com facebook «Al 90% è stato Francesco Dolci a profanare la tomba di Pamela Genini» x.com