Gli automobilisti devono cambiare gli pneumatici estivi entro il 15 maggio, data stabilita per rispettare le normative vigenti. La scadenza riguarda la sostituzione delle gomme invernali con quelle estive, per evitare sanzioni che possono includere multe e il ritiro della carta di circolazione. La modifica delle gomme è anche importante per garantire una guida sicura durante i mesi caldi.

Gli automobilisti devono prepararsi al passaggio stagionale degli pneumatici per evitare sanzioni pesanti e garantire la sicurezza stradale. Con l’avvicinarsi della primavera, le scadenze normative impongono il cambio dalle gomme invernali a quelle estive entro il 15 maggio, superando il limite del periodo invernale che termina il 15 aprile. Scadenze normative e rischi di sanzioni per i conducenti. Il Codice della Strada stabilisce regole precise per la gestione della sicurezza su strada attraverso la rotazione degli pneumatici. Il periodo che va dal 15 novembre al 15 aprile richiede l’obbligo di circolare con pneumatici invernali o, in alternativa, avere catene da neve a bordo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gomme estive: attenti alla scadenza del 15 maggio, rischio multe salate

Gomme estive: dal 15 aprile vanno tolte quelle invernali. C’è un mese di tempo. Rischio sanzioniDa mercoledì 15 aprile 2026 i conducenti dei veicoli potranno sostituire gli pneumaticiinvernali con quelli estivi.

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