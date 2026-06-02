Toldo ha affermato che Mourinho è il migliore di tutti i tempi e ha dichiarato di aver rinunciato a tutto per aiutare l’Inter a conquistare il Triplete. Nel corso di un’intervista, il portiere ha ripercorso i momenti più significativi della sua carriera, tra cui la vittoria in Champions del 2010 e le esperienze con club come il Real Madrid. Ha commentato anche le scelte fatte nel corso della sua carriera professionale.

di Alberto Petrosilli Toldo ripercorre i momenti più significativi della sua carriera tra Inter, Real Madrid, la storica Champions del 2010. In una lunga intervista concessa ad AS in occasione della sfida tra le leggende di Inter e Real Madrid, Francesco Toldo ha raccontato alcuni dei capitoli più importanti della sua carriera. Dall’esperienza in nerazzurro al rapporto con José Mourinho, passando per il Triplete del 2010, l’Europeo del 2000 e le occasioni sfumate con Barcellona e Liverpool. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter «INTER E REAL MADRID SONO DUE CLUB ACCOMUNATI DALLA RICERCA DELLA QUALITÀ: COSA LI RENDE SPECIALI?» « Inter e Real Madrid sono forse le due squadre che hanno investito di più nella qualità nella storia recente. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Toldo ad AS: «Mourinho è il migliore di tutti i tempi. Ho rinunciato a tutto per aiutare l’Inter a vincere il Triplete»

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Mourinho vs Chivu - botta e risposta tra i 2

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