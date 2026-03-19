Morto Silvino storico preparatore dei portieri di Mourinho Vinse il Triplete con l' Inter

È scomparso Silvino, il preparatore dei portieri che ha lavorato per 19 anni con l’allenatore portoghese. Durante la sua carriera ha contribuito a conquistare 24 trofei, tra cui il Triplete con l’Inter. La collaborazione tra i due è iniziata nel Porto e si è protratta attraverso diverse squadre, tra cui Chelsea.

Il calcio piange Silvino Louro, morto a 67 anni, ex preparatore dei portieri accanto a José Mourinho, anche all'Inter nell'anno del Triplete. Era nato a Setubal, e da giocatore aveva iniziato la carriera nel Vitoria, collezionando 23 presenze con la nazionale portoghese e vincendo sei titoli nazionali, tre Coppe del Portogallo e due Supercoppe. Tra il 1995-96 e il 1996-97 aveva difeso la porta del Porto, conquistando due volte il titolo di campione del Portogallo sotto la guida di Bobby Robson e Antonio Oliveira. Nella stagione 2000-01 è tornato al Porto sotto la guida di José Mourinho per ricoprire il ruolo di allenatore dei portieri, contribuendo alla conquista di una Champions League, una Coppa Uefa, due scudetti, due Coppe del Portogallo e due Supercoppe. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Morto Silvino, storico preparatore dei portieri di Mourinho. Vinse il Triplete con l'Inter Articoli correlati Leggi anche: Morto Nazzareno Canuti: vinse lo scudetto con l’Inter di Bersellini Leggi anche: È morto Rosario Di Vincenzo: da secondo portiere vinse due scudetti e una Coppa Campioni con l’Inter