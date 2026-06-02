A Todi e Solomeo si svolgeranno attività di musica e yoga dedicate alla sensibilizzazione sui disturbi alimentari. Le iniziative prevedono sessioni di yoga e spettacoli musicali nelle piazze, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità e promuovere il benessere. Le attività sono aperte al pubblico e gratuite, senza specificare i dettagli sulle modalità di partecipazione o sui soggetti coinvolti.

? Domande chiave Come possono musica e yoga aiutare a curare i disturbi alimentari?. Quali attività specifiche animeranno le piazze di Todi e Solomeo?. Chi beneficerà concretamente dei fondi raccolti durante questi eventi?. Perché la campagna Anche se non si vede punta sui social?.? In Breve Amati Festival a Todi dal 5 al 7 giugno con dibattiti e spettacoli teatrali.. Sabato 6 giugno ore 16.30 dibattito Le parole per dirlo e spettacolo con Marco Bocci.. Domenica 7 giugno showcooking e incontro per genitori presso la Sala Vetrata di Todi.. L'11 giugno a Solomeo incontro Oltre il corpo con l'esperta Roberta di Yoga con me.. Todi e Solomeo aprono le porte alla sensibilizzazione sui disturbi alimentari con eventi tra musica e yoga. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Todi e Solomeo: musica e yoga contro i disturbi alimentari

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