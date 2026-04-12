Alla Fabbrica delle Candele un dialogo tra scienza e musica sui disturbi alimentari

Mettere al centro la persona per superare lo stigma dei Disturbi del comportamento alimentare (Dca). È questo l’obiettivo dell’evento "La Mia Primavera: Psiche, Corpo e Rinascita", organizzato dall’associazione Officina delle Idee e Salute e solidarietà, in programma venerdì alle 20.30 alla.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Teatro, scienza e un laboratorio per incidere musica: la Fabbrica delle Candele lancia gli eventi dei prossimi mesiAd aprire la rassegna eventi, una novità: l'inaugurazione della sala prove musicale, dove giovani musicisti e aspiranti musicisti, dai 15 ai 34 anni,...

Forlì: ‘Comete’ di Leoni in Fabbrica delle Candele, tra destino, cosmo e fragilità umana: dialogo con Viroli.Forlì – Il romanzo ‘Comete’ dell’autore forlivese Livio Leoni sarà il protagonista di un evento alla Fabbrica delle Candele questo venerdì, un...