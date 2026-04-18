Disturbi alimentari tutto esaurito per rompere il silenzio tra musica medicina e testimonianze
Venerdì sera, presso la Fabbrica delle Candele, si è svolto un evento dedicato ai disturbi alimentari, con grande partecipazione e sold-out. Oltre cento persone, tra giovani, genitori, insegnanti e professionisti, hanno partecipato a questa iniziativa intitolata “La mia primavera: psiche, corpo e”. La serata ha visto interventi, testimonianze e momenti di confronto per affrontare il tema in modo diretto e aperto.
Ci sono serate in cui i numeri dicono molto, ma le atmosfere dicono tutto. Venerdì sera, ieri, la Fabbrica delle Candele ha registrato il tutto esaurito: oltre cento persone – tra giovani, genitori, insegnanti e professionisti – si sono ritrovate per l'evento “La mia primavera: psiche, corpo e.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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Alla Fabbrica delle Candele un dialogo tra scienza e musica sui disturbi alimentariMettere al centro la persona per superare lo stigma dei Disturbi del comportamento alimentare (Dca).
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