Disturbi alimentari tutto esaurito per rompere il silenzio tra musica medicina e testimonianze

Venerdì sera, presso la Fabbrica delle Candele, si è svolto un evento dedicato ai disturbi alimentari, con grande partecipazione e sold-out. Oltre cento persone, tra giovani, genitori, insegnanti e professionisti, hanno partecipato a questa iniziativa intitolata “La mia primavera: psiche, corpo e”. La serata ha visto interventi, testimonianze e momenti di confronto per affrontare il tema in modo diretto e aperto.