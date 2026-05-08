Insulti e body shaming sui social intimidazioni in piazza | la brutta piega della campagna elettorale a Faenza

Durante la campagna elettorale a Faenza sono stati segnalati episodi di insulti e body shaming rivolti a due rappresentanti della coalizione di centrosinistra, mentre una candidata del centrodestra ha subito intimidazioni in piazza. Questi fatti si sono verificati sui social e in incontri pubblici, suscitando preoccupazione tra gli addetti ai lavori e i cittadini. Nessuna delle parti ha ancora commentato pubblicamente gli episodi.

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Insulti e body shaming verso due esponenti della coalizione di centrosinistra e intimidazioni contro una candidata del centrodestra. Si infiamma letteralmente la campagna elettorale per le amministrative di Faenza, assumendo toni vergognosi e preoccupanti. Tutto si è scatenato negli ultimi giorni.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Ungheria, campagna elettorale tra deepfake e ‘fight club’ sui socialBudapest, 23 febbraio 2026 – Orbán, al potere da 15 anni, ha lanciato una campagna diffamatoria basata sull’intelligenza artificiale contro il... Fake, insulti e bodyshaming: il volto più miserabile della campagna elettorale a MontemesolaTarantini Time QuotidianoLa campagna elettorale a Montemesola rischia di trasformarsi nell’ennesima discarica social dove il confronto politico... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Internazionali di tennis, Ostapenko vittima di body shaming: Ti sei divorata l’avversaria?; Roma, insulti e body shaming contro Jelena Ostapenko: Vai al McDonald’s; Fake, insulti e bodyshaming: il volto più miserabile della campagna elettorale a Montemesola; Abusi fisici e psicologici, allenatrice di ritmica sospesa per due anni. Roma, insulti e body shaming contro Jelena Ostapenko: Vai al McDonald’sBruschi insulti nei confronti della tennista dopo l’esordio agli Internazionali di Roma. Brutto episodio nel corso di questi primi turni del Masters 1000 di Roma. La tennista lettone Jelena Ostapenko ... tennisitaliano.it Insulti a Chanel Totti dopo il video in palestra, la dura replica del personal trainerChanel Totti travolta dagli insulti social dopo un video in palestra. Il personal trainer la difende: Commenti vergognosi ... corrieredellosport.it Individuato un uomo residente nel Milanese. Avrebbe inviato insulti e minacce via social a una professoressa dopo un post su attentato a Manchester - facebook.com facebook Violenze e insulti in famiglia, arrestati a Brescia due gemelli x.com