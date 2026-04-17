Su un video condiviso con Claudio Pallitto, Chanel Totti ha ricevuto commenti di body shaming. Alcuni utenti hanno lasciato messaggi offensivi, spingendo la ragazza a rispondere con un appello a chiedere aiuto e a riflettere sulle proprie parole. La vicenda ha attirato l’attenzione sui commenti negativi che spesso circolano sui social e sulla necessità di un dialogo più rispettoso online.

"Fatevi aiutare, se avete questa cattiveria, invidia, fatevi aiutare, che non è normale" scrive Claudio Pallitto in difesa di Chanel Totti dopo le offese rivolte dagli haters alla ragazza sui social “Cento chili”, “gonfia come un pallone”, “gallina antipatica con due genitori caciottari“sono stati solo alcuni degliinsulti nei confronti di Chanel Totti sotto un videodove sponsorizzava l’apertura della nuova palestra del personal trainer Claudio Pallitto. Offese di ogni genere riguardo l’aspetto fisico in particolare e ciò ha scatenato la risposta dell’allenatore che si è esposto in difesa della ragazza. L’ennesimo caso dibody shamingdi cui si sente parlare.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Chanel Totti vittima di body shaming sotto il video con Claudio Pallitto

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