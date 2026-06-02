Un tir ha invaso le corsie di Busto Garolfo lunedì, rischiando di causare una tragedia. Una testimone ha riferito che il conducente era in difficoltà prima dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno fermato il mezzo prima che potesse colpire altre vetture. La polizia sta indagando sulle cause del malore o problema tecnico che avrebbe portato il camion a perdere il controllo. Nessun ferito grave è stato segnalato.

Busto Garolfo (Legnano), 2 giugno 2026 – Emergono diverse indiscrezioni sul tir fuori controllo che nella giornata di lunedì poteva davvero compiere una strage nelle strade di Busto Garolfo. A scriverci è stata una lettrice, testimone indiretta di quando è accaduto lunedì mattina lungo via per Inveruno: "Ho letto il vostro articolo sul Giorno e ci tenevo a segnalarvi un dettaglio importante. Il camion non ha iniziato ad avere problemi nel punto in cui è avvenuto l'incidente. Poco prima, infatti, davanti al tir c'era l'auto con a bordo i miei suoceri e i miei figli, e il mezzo pesante stava già procedendo in contromano". https:www.ilgiorno.itvideoincidente-a-busto-garolfo-tir-travolge-auto-alla-rotonda-fx4v585k La testimonianza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tir fuori controllo a Busto Garolfo, c’è una testimonianza: "Il guidatore era in difficoltà ben prima dell’incidente”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Busto Garolfo, tir perde il controllo alla rotonda e travolge le auto in transito: ferita una donna

Busto Garolfo, durante la grigliata con gli amici va a fuoco il locale cantina: un ustionatoIl 25 aprile a Busto Garolfo un incendio scoppiato nella cantina di una abitazione durante una grigliata ha provocato il ferimento di una persona,...

Si parla di: Tir fuori controllo travolge alcune auto in via Inveruno a Busto Garolfo: due feriti.

Tir fuori controllo a Busto Garolfo, c’è una testimonianza: Il guidatore era in difficoltà ben prima dell’incidenteBusto Garolfo (Legnano), 2 giugno 2026 – Emergono diverse indiscrezioni sul tir fuori controllo che nella giornata di lunedì poteva davvero compiere una strage nelle strade di Busto Garolfo. A ... ilgiorno.it

Tir fuori controllo travolge alcune auto in via Inveruno a Busto Garolfo: due feritiSecondo una prima ricostruzione il mezzo pesante ha travolto diverse auto. A rimanere ferite due persone, un uomo di 44 anni e una donna di 47 anni ... legnanonews.com