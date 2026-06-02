Tir fuori controllo a Busto Garolfo c’è una testimonianza | Il guidatore era in difficoltà ben prima dell’incidente
Un tir ha invaso le corsie di Busto Garolfo lunedì, rischiando di causare una tragedia. Una testimone ha riferito che il conducente era in difficoltà prima dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno fermato il mezzo prima che potesse colpire altre vetture. La polizia sta indagando sulle cause del malore o problema tecnico che avrebbe portato il camion a perdere il controllo. Nessun ferito grave è stato segnalato.
Busto Garolfo (Legnano), 2 giugno 2026 – Emergono diverse indiscrezioni sul tir fuori controllo che nella giornata di lunedì poteva davvero compiere una strage nelle strade di Busto Garolfo. A scriverci è stata una lettrice, testimone indiretta di quando è accaduto lunedì mattina lungo via per Inveruno: "Ho letto il vostro articolo sul Giorno e ci tenevo a segnalarvi un dettaglio importante. Il camion non ha iniziato ad avere problemi nel punto in cui è avvenuto l'incidente. Poco prima, infatti, davanti al tir c'era l'auto con a bordo i miei suoceri e i miei figli, e il mezzo pesante stava già procedendo in contromano". https:www.ilgiorno.itvideoincidente-a-busto-garolfo-tir-travolge-auto-alla-rotonda-fx4v585k La testimonianza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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