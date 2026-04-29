Il 25 aprile a Busto Garolfo un incendio scoppiato nella cantina di una abitazione durante una grigliata ha provocato il ferimento di una persona, rimasta ustionata. Le fiamme si sono sviluppate nel locale sottostante e hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e dei soccorsi. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Nessun altro coinvolto è rimasto ferito.

Busto Garolfo (Milano ), 29 aprile 2026 – Il 25 aprile di festa dedicato tra le altre cose a una grigliata, per un gruppo di persone riunite a Busto Garolfo si è amaramente concluso con i soccorsi a una di loro, ustionata da un incendio scoppiato nella cantina per cause ancora da chiarire. Tutto è accaduto nel pomeriggio di sabato scorso quando i presenti in un’abitazione di via Sebino si sono resi conto che l’odore di bruciato non veniva da una costina lasciata imprudentemente sulla griglia, ma dal locale cantina. I presenti si sono infatti accorti che un divano presente nello scantinato aveva preso fuoco: nonostante i tentativi del padrone di casa e degli ospiti di spegnere il rogo, le fiamme si sono rapidamente estese agli altri mobili, distruggendo l'intera cantina.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Busto Garolfo, durante la grigliata con gli amici va a fuoco il locale cantina: un ustionato

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