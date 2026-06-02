Un tifoso di 36 anni è stato ferito gravemente prima di un derby. Testimoni riferiscono che era a terra in una pozza di sangue e che i soccorsi sono arrivati in ritardo. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle circostanze dell’incidente. Nessuna informazione ufficiale sui responsabili o sulle cause dell’accaduto. La vittima è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. La dinamica dei fatti è ancora in fase di accertamento.

Mentre proseguono le indagini sul grave ferimento di Marco Basoccu, il tifoso juventino di 36 anni rimasto coinvolto negli scontri avvenuti prima del derby Torino-Juventus del 24 maggio, emerge un nuovo fronte che potrebbe finire sotto la lente degli investigatori: quello relativo ai tempi dei soccorsi e alle modalità con cui è stata gestita l’emergenza. La Procura di Torino continua a lavorare per ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare l’oggetto che avrebbe provocato le gravissime lesioni riportate dal tifoso bianconero. Parallelamente, però, amici, familiari e testimoni presenti quel giorno si interrogano sull’assistenza ricevuta nei minuti successivi al ferimento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Tifoso ferito prima del derby, il giallo dei soccorsi: “Marco era a terra in una pozza di sangue”

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Chi è Basoccu, tifoso ferito al derby Torino-Juve: colpito alla testa, è in prognosi riservata

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